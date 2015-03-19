更新版 1-英国央行：应做好在必要时降息的准备--首席经济学家

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(新增市场反应及讲话细节)
* 英国央行首席经济学家霍尔丹称升息或降息的几率相当
* 英镑应声跌至盘中低位
* 经济学家称，霍尔丹的观点不太可能获MPC认同
路透伦敦3月19日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周四表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通胀率进一步下跌至目标下方。这一说法与英国央行其他官员截然不同。
英镑兑美元在霍尔丹讲话后应声跌至盘中低位。这还是第一次有英国央行官员表示，通胀率大幅下降使降息不仅仅停留在理论上可能的层面。
霍尔丹称，英国的通胀率有可能无法像预期一样回到央行2%的目标水平。失业人数的减少或许会导致加薪幅度小于以往，人们可能会认为低通胀会持续很长时间。
他补充称，英镑贸易加权指数 最近涨至六年高位，也有可能对物价带来持续的下行影响。
霍尔丹在英格兰中部对企业发表讲话称，“鉴于通胀风险的不对称性，我认为英国央行升息或降息的几率大致均衡。换句话说，我认为在短期内，政策需要向任何一个方向作出调整都有可能，取决于风险向哪一方倾斜。”
英国的经济学家大多认为，即便通胀率会在今年短暂降为负值，但出现长久通缩的几率仍比欧元区小得多。
IHS Global Insight首席英国分析师Howard Archer说，“英国央行降息的可能性非常小。至少从目前来看，霍尔丹...的观点似乎难有共鸣。”(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
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