美国与加拿大经济指标预测--3月20日-3月27日****

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月16日当周
3月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -0.7% -2.0%
3月23日当周
3月23日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 495 482
3月24日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.7%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6%
每周平均实质所得(较前月) -- +1.2%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.4%
房价指数 -- 218.6
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 55.1
1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 48.0 48.1
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 -- 0
3月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 109.2
1230 美国耐久财订单 2月 +0.4% +2.8%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- +2.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.5%
3月26日(四)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 57.2
服务业PMI -- 57.1
1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 -- 正1
制造业指数 -- 正5
3月27日(五)
1230 美国企业获利 第四季初值 -- +4.7%
1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2%
GDP最终销售 -- +2.1%
GDP消费支出 -- +4.2%
GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1%
核心PCE物价指数 -- +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.4%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.2 91.2
现况指数 -- 103.0
预期指数 -- 83.7(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张涛)
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