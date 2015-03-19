《美国上市公司业绩公布日程表》--3月20日至3月27日

投行观点：沃尔玛目标价从74美元下调至70，评级为中性--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
汤森路透3月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 3月20日 BMO Q3 2015 Darden Restaurants Inc 3月20日 BMO Q4 2014 蒂芙尼(Tiffany) 3月24日 BMO Q1 2015 McCormick & Company Inc 3月25日 BMO Q3 2015 Paychex Inc 3月25日 AMC Q4 2014 PVH Corp 3月25日 AMC Q4 2015 红帽 3月26日 BMO Q2 2015 埃森哲(Accenture) 3月26日 BMO Q3 2015 ConAgra Foods Inc 3月26日 AMC Q4 2014 GameStop Corp 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。