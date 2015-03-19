金砖国家：3月19日股汇市收盘纵览

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.86%或8.24点，报964.97点。
中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧
中国汇市：人民币即期强劲收升0.54%，美加息推迟令贬值压力缓解
香港股市：恒指收高1.5%，跟随亚股普涨之势
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌1.11%，报50,953.53点。
巴西汇市：雷亚尔大幅收跌，因政治争论加剧了投资者对巴西财政改革前景的担忧。雷亚尔兑美元 周四收报3.2935/65，上日收报3.2128/41。
============================================================================
南非股市：收盘上扬，巴克莱上调矿企Assore的投资评级后，该股暴涨约30%，创16年来最大单日百分比涨幅。指标Top-40绩优股指数 收高1.12%，报46,699点；综合指数 攀升1.06%，报52,741点。
南非汇市：兰特兑美元走软，美联储声明发布后的涨势消退
=========================================================================
印度股市：连续第二日下跌，自盘中高达1.2%的升势中回撤，因投资者认为国内市场已经充分反映了美国推迟首次升息的预期。指标BSE指数 收低0.53%，报28,469.67点，盘中曾上涨1.25%；NSE指数 收低0.59%，报8,634.65点，盘中最高涨1.18%。
印度汇市：卢比兑美元收涨报62.5150/5250，追随亚洲货币在美联储温和声明推动下的普涨之势。交易商称国有银行的美元买需抑制了涨势。卢比/美元上日收报62.69/70。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 升0.83%，报847.990点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.57%，报463.93点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.11%至59.994卢布；卢布兑欧元 升0.84%至64.004卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。