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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 07:53 BJT

金砖国家：3月19日股汇市收盘纵览

路透3月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月19日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.86%或8.24点，报964.97点。

中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国汇市：人民币即期强劲收升0.54%，美加息推迟令贬值压力缓解

香港股市：恒指收高1.5%，跟随亚股普涨之势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌1.11%，报50,953.53点。

　　巴西汇市：雷亚尔大幅收跌，因政治争论加剧了投资者对巴西财政改革前景的担忧。雷亚尔兑美元 周四收报3.2935/65，上日收报3.2128/41。

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南非股市：收盘上扬，巴克莱上调矿企Assore的投资评级后，该股暴涨约30%，创16年来最大单日百分比涨幅。指标Top-40绩优股指数 收高1.12%，报46,699点；综合指数 攀升1.06%，报52,741点。

南非汇市：兰特兑美元走软，美联储声明发布后的涨势消退

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印度股市：连续第二日下跌，自盘中高达1.2%的升势中回撤，因投资者认为国内市场已经充分反映了美国推迟首次升息的预期。指标BSE指数 收低0.53%，报28,469.67点，盘中曾上涨1.25%；NSE指数 收低0.59%，报8,634.65点，盘中最高涨1.18%。

印度汇市：卢比兑美元收涨报62.5150/5250，追随亚洲货币在美联储温和声明推动下的普涨之势。交易商称国有银行的美元买需抑制了涨势。卢比/美元上日收报62.69/70。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 升0.83%，报847.990点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.57%，报463.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.11%至59.994卢布；卢布兑欧元 升0.84%至64.004卢布。(完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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