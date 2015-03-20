国际油市：OPEC海湾成员国要与美国页岩油打一场持久的价格战

OPEC的海湾成员国认为，可能需要一直等到2016年，但分析师表示，低油价的影响力很强大。

“你必须给其发挥作用的时间，我认为沙特将准备等到油价发挥魔力的那一天。油价一定会发挥其影响力。”纽约石油谘询机构PIRA执行董事长暨创办人Gary Ross表示。

**页岩油展现韧性**

不过万一美国石油生产商展现较强的韧性，则供应过剩的情况有可能持续，而且如果西方大国与伊朗在今年就核计划达成协议，最终允许伊朗增加石油出口，那么供应过剩的情况甚至会加剧。

“尽管钻机数量大幅下滑，但我们应该会看到美国供应增长将继续维持几个月的时间，”经济谘询机构Medley Global Advisors的Yasser Elguindi表示。

OPEC的海湾成员国对于油价崩跌的程度感到意外。

OPEC代表与观察人士表示，他们认为油价可能跌到每桶70美元，大不了60美元，而这应足以让高成本石油生产商减产，然后油价在2015年下半年逐步回升。

但部分OPEC消息人士仍抱持怀疑态度。他们表示，油价可能必须跌到每桶40美元，然后在这个价位维持三年之久，才能对北美的非传统石油生产产生实质冲击，同时吸收市场中的过多供应。