国际油市：OPEC海湾成员国要与美国页岩油打一场持久的价格战

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
OPEC的海湾成员国认为，可能需要一直等到2016年，但分析师表示，低油价的影响力很强大。
“你必须给其发挥作用的时间，我认为沙特将准备等到油价发挥魔力的那一天。油价一定会发挥其影响力。”纽约石油谘询机构PIRA执行董事长暨创办人Gary Ross表示。
**页岩油展现韧性**
不过万一美国石油生产商展现较强的韧性，则供应过剩的情况有可能持续，而且如果西方大国与伊朗在今年就核计划达成协议，最终允许伊朗增加石油出口，那么供应过剩的情况甚至会加剧。
“尽管钻机数量大幅下滑，但我们应该会看到美国供应增长将继续维持几个月的时间，”经济谘询机构Medley Global Advisors的Yasser Elguindi表示。
OPEC的海湾成员国对于油价崩跌的程度感到意外。
OPEC代表与观察人士表示，他们认为油价可能跌到每桶70美元，大不了60美元，而这应足以让高成本石油生产商减产，然后油价在2015年下半年逐步回升。
但部分OPEC消息人士仍抱持怀疑态度。他们表示，油价可能必须跌到每桶40美元，然后在这个价位维持三年之久，才能对北美的非传统石油生产产生实质冲击，同时吸收市场中的过多供应。
“致密油(页岩油)并不会因为油价下跌一、两个月就受到冲击。仍然处于和过去一样的波动模式，有升有降，”另一名OPEC消息人士表示。(完) (编译 张荻/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率