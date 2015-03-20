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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 08:17 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称给予日央行对抗通缩的努力高度评价

路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他对日本央行总裁坚定不移地对抗通缩的努力给予高度评价。

麻生并表示，他预期央行总裁黑田东彦将继续追求实现2%通胀目标。

麻生在内阁会议后告诉记者，政府将编制临时预算以支应4月1日起11天的最低支出要求，因新财年的年度预算案可能延后通过。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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