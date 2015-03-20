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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 08:20 BJT

日本央行：审议委员针对债市波动性展开辩论--2月政策会议记录

路透东京3月20日 - 周五公布的日本央行2月会议记录显示，央行审议委员们针对大规模购债行动对债券市场产生的影响展开辩论，一些委员警告称，波动性上升可能表明市场运转功能正在变差。

“几位委员称，央行未来继续购买公债的可行性值得关注，”会议记录显示。

日本央行在去年10月扩大经济刺激政策，以防止油价暴跌以及随之而来的通胀放缓拖延日本通缩结束的时间。此后央行一直维持货币政策不变，其中亦包括2月会议。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)
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