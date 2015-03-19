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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在冲至121.04后回落，仍吸引买兴

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* 美元/日圆纽约尾盘涨至高点121.04，目前略有回落，但仍然吸引买兴

* 关注薪酬结算日(Gotobi)和通常的周末前买需

* 可能进一步回调，但从120.50附近开始有买盘

* 在接近当前水准有大型选择权到期

* 选择权可能帮助限制波动 (完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 龚芳)

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