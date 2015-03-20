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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元涨势反转，技术面偏空

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* 开盘下跌1.5%，扭转周三涨势，因美元走强且英国央行首席经济学家称必要时应该考虑降息

* 动能指标发出矛盾信号，五日移动均线筑底，波林格区间，10和20日均线则向下

* 技术面偏空，1.5118的20日均线为关键阻力位

* 纽约盘1.4689/1.4925区间分别为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/mub44w

(完)

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