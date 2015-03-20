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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:14 BJT

美国金融：美联储敦促议员收紧针对华尔街银行和大宗商品的规则

谢尔比需要获得民主党人的支持，以推进他的改革法案。周四听证会上，双方似乎就结束高盛和摩根士丹利的实物大宗商品交易豁免权达成一致。

谢尔比对记者表示，参议院金融委员会将对大宗商品豁免权事宜进行进一步调查。

“通常情况下，银行越大，风险也越大。”他说。

1999年格雷姆-里奇-比利雷法案(Gramm-Leach-Bliley Act)中的祖父条款，令摩根士丹利和高盛开展大宗商品交易和投资活动具有法律保护。

上述两家银行的发言人都拒绝置评。

法律专家称，废除长期以来的豁免权需要国会对法律进行修改，如果得以实现将为美国各银行在大宗商品市场开展业务提供公平的环境。

美联储先前曾说，他们对有祖父条款保护的银行的控制能力有限。(完)
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