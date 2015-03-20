美国金融：美联储敦促议员收紧针对华尔街银行和大宗商品的规则

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
谢尔比需要获得民主党人的支持，以推进他的改革法案。周四听证会上，双方似乎就结束高盛和摩根士丹利的实物大宗商品交易豁免权达成一致。
谢尔比对记者表示，参议院金融委员会将对大宗商品豁免权事宜进行进一步调查。
“通常情况下，银行越大，风险也越大。”他说。
1999年格雷姆-里奇-比利雷法案(Gramm-Leach-Bliley Act)中的祖父条款，令摩根士丹利和高盛开展大宗商品交易和投资活动具有法律保护。
上述两家银行的发言人都拒绝置评。
法律专家称，废除长期以来的豁免权需要国会对法律进行修改，如果得以实现将为美国各银行在大宗商品市场开展业务提供公平的环境。
美联储先前曾说，他们对有祖父条款保护的银行的控制能力有限。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率