《中国报摘》--中国证券报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条:
--记者获悉，高层密切关注楼市出现的问题，要求住建部等部门研究对策，做好政策储备，稳定房地产市场。有关部门已准备相关储备政策，除税收、限购、房贷政策松绑外，还包括加大棚户区改造支持力度、吸引社会资本加入等。目前有关部门正等待合适时机推出相关政策。
* 其他:
--香港特区政府财政司司长曾俊华表示，深港通技术问题已解决，希望能在2015年年中启动。
--国务院近日印发了《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》。对此国家发展改革委有关负责人表示，国家层面上，国家发展改革委将在现有投资渠道基础上，进一步加大对林场林区基础设施建设的支持力度。
--国家发改委宏观经济研究院常务副院长陈东琪表示，今年一季度或上半年产业经济总体下行趋势将延续，在当前就是要打出“组合拳”，加快出台财政、货币、税收、投资、消费等相关政策，促进经济稳定增长。
--山东省国资委副主任樊军表示，上半年山东计划启动组建国有资本投资运营公司试点，初步确定鲁信集团和山东省国有资产投资控股公司作为第一批试点改建成投资运营公司。
--国家开发银行与水利部近日签订《共同推进重大水利工程建设战略合作备忘录》，国开行今年将安排900亿元人民币贷款，支持重大水利工程建设。
--中国平安 发布2014年年报，去年实现归属于母公司股东净利润为392.79亿元，同比增长39.5%；董事会建议派发2014年度末期股息每股现金0.50元（含税），另以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
--江泰保险经纪股份有限公司董事长沈开涛表示，公司目前已基本解决高管团队的股权激励和增资问题，正考虑在2015年完成上市材料申报工作，希望之后能实现主板上市。
--继上月拟收购同信证券70%股权后，东方财富 公告称，拟收购同信证券剩余30%股权；公司在互联网券商的道路上再进一步。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率