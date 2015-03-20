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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月20日

* 头版头条:

--记者获悉，高层密切关注楼市出现的问题，要求住建部等部门研究对策，做好政策储备，稳定房地产市场。有关部门已准备相关储备政策，除税收、限购、房贷政策松绑外，还包括加大棚户区改造支持力度、吸引社会资本加入等。目前有关部门正等待合适时机推出相关政策。

* 其他:

--香港特区政府财政司司长曾俊华表示，深港通技术问题已解决，希望能在2015年年中启动。

--国务院近日印发了《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》。对此国家发展改革委有关负责人表示，国家层面上，国家发展改革委将在现有投资渠道基础上，进一步加大对林场林区基础设施建设的支持力度。

--国家发改委宏观经济研究院常务副院长陈东琪表示，今年一季度或上半年产业经济总体下行趋势将延续，在当前就是要打出“组合拳”，加快出台财政、货币、税收、投资、消费等相关政策，促进经济稳定增长。

--山东省国资委副主任樊军表示，上半年山东计划启动组建国有资本投资运营公司试点，初步确定鲁信集团和山东省国有资产投资控股公司作为第一批试点改建成投资运营公司。

--国家开发银行与水利部近日签订《共同推进重大水利工程建设战略合作备忘录》，国开行今年将安排900亿元人民币贷款，支持重大水利工程建设。

--中国平安 发布2014年年报，去年实现归属于母公司股东净利润为392.79亿元，同比增长39.5%；董事会建议派发2014年度末期股息每股现金0.50元（含税），另以资本公积金转增股本，每10股转增10股。

--江泰保险经纪股份有限公司董事长沈开涛表示，公司目前已基本解决高管团队的股权激励和增资问题，正考虑在2015年完成上市材料申报工作，希望之后能实现主板上市。

--继上月拟收购同信证券70%股权后，东方财富 公告称，拟收购同信证券剩余30%股权；公司在互联网券商的道路上再进一步。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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