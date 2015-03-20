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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 08:19 BJT

韩国财政：政府将增加上半年预算支出，以重振经济并扩大内需

路透首尔3月20日 - 韩国企划财政部周五表示，该国将增加上半年的预算支出以重振经济并扩大内需，因为经济复苏依然疲弱且投资低迷。

企划财政部声明称，截止6月底的预算支出将增加3万亿韩元(26.8亿美元)，韩国公共机构的投资将在一年内增加1.4万亿韩元。

增加的支出将来自油价下降产生的预算盈余和其他来源。

韩国政府还将在4月公布刺激民间投资的新计划，主要透过改革现有投资政策。(完)
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