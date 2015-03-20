中港股业绩：中国平安去年净利同比增四成，首见10转10高送股方案

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月20日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司 周五公布年报，去年实现净利392.79亿元人民币，同比增长39.5%。公司提出拟派发末期股息每股0.5元，并以资本公积金每10股转增10股，如此高送转方案在保险股中属首见。
该公司去年实现营业收入4,628.82亿元，同比增长27.6%；每股收益4.93元。
去年末中国平安的偿付能力充足率为205.1%，较上年末174.4%上升近31个百分点，主要是因为去年公司增发H股筹资368.31港元，巩固了公司资本实力。截至2014年底，其投资资产规模达1.47万亿元，保险资金净投资收益率为5.3%，较上年提高0.2个百分点，并创三年新高。
该公司近年来重点拓展的互联网金融业务发展，已初步形成“一扇门、两个聚焦、四个市场”的战略体系，互联网总用户规模达1.37亿，应用场景不断丰富。其中陆金所去年P2P交易规模同比增近五倍，交易规模跃居中国第一；平安好车已成为中国最大的C2B（个人对企业）汽车交易平台；万里通线上线下合作商户超过50万家，交易规模近50亿元。
公司的互联网战略具体而言是：通过“任意门”衔接起丰富的应用场景，聚焦于资产管理和健康管理，推动大数据的挖掘、分析及应用，搭建起资产交易市场、积分交易市场、汽车交易市场以及房产金融市场，为广大用户提供一站式金融生活服务。
中国平安董事长兼首席执行官（CEO）马明哲在年报中表示，“2015年将是关系平安整体战略能否取得实质性成效的关键一年，我们不仅要做到核心金融业务在行业领先，并且要进一步推动客户迁徙，同时要勇敢地按照既定战略，加快互联网金融的发展步伐。”
中国平安A股周四收报75.73元，过去一个月累计上涨7.3%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率