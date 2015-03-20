英国经济：欧思邦的财政政策思路已发生明显转变--智库IFS

路透伦敦3月19日 - 英国财政研究所(Institute for Fiscal Studies,IFS)周四表示，财政大臣欧思邦(George Osborne)在公共财政问题上的方式已经表现出“明显的”改变。他在前一天大幅削减了2019/20年度财政撙节计划的规模。

IFS负责人Paul Johnson称，从欧思邦周三公布预算案中的财政数据来看，2019/20财年的预算盈余规模被大大下修。

“当然，到目前为止，未来的盈余或赤字数字本身并没有多大关系--迄今平均预估的误差能有数百亿英镑，”Johnson在一次IFS讲座中这样说道。

“但在秋季报告公布后这三个月来，经济理念的变化是非常明显的。”

欧思邦自2010年担任财政大臣以来，将削减赤字作为经济政策的核心计划，他现在呼吁选民在5月7日的大选中继续支持他的计划，使英国恢复财政健康。

但债信评级机构惠誉周四表示，英国不大可能重新获得2013年失去的主权债最高评级，除非政府债务与国民收入之比开始稳步下降。

欧思邦在12月时表示，其目标为2019/20年度预算盈余与国内生产总值(GDP)之比达到1%。

为实现这个目标，公共支出占GDP的比重必须降到1930年代以来的最低水平。

欧思邦周三宣布，将2019/20年度财政预算盈余与GDP之比的目标调降至0.3%。

上述IFS的评论，以及惠誉拒绝很快考虑上调英国评级，可能让欧思邦更加不快，之前英国的预算监督机构已经说他周三公布的最新财政计划有一种“过山车的感觉”。(完)