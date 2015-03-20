版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:14 BJT

台湾个股：国泰金将募资最高500亿台币，进行海外布局

路透台北3月20日 - 为布局海外市场，台湾资产最大上市金控--国泰金 周四稍晚公告，将在本地现金增资、或以其发行海外存托凭证，新增发行最多10亿股，募资最多500亿台币。

为布局海外据点，上日金管会甫通过国泰金旗下国泰人寿投资菲律宾Rizal银行30%股权，金额171亿台币。

国泰金同时表示，旗下国泰人寿也决议拟投资伦敦地区不动产。

国泰金表示，本次增资计画内容将会请股东会授权董事会及/或董事长视市场状况依法调整、订定与办理。未来若因主管机关指示修正或基于营运评估或客观环境需要变更时，亦将授权董事会及/或董事长依法全权处理。

国泰金控周四收涨2.8%，报49.55台币。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐