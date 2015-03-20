日本个股：本田因高田气囊问题在美召回汽车规模将再扩大逾10万辆

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透底特律3月19日 - 日本本田汽车 周四表示，该公司因高田(Takata)制造安全气囊可能存在瑕疵的相关问题，在美国需召回的汽车将再增逾10万辆。
本田指出，此次扩大召回涉及在美国的104,871辆本田汽车，包括88,549辆2008年款Pilot运动休旅车(SUV)、10,868辆2004年款本田喜美(Civic)、和5,454辆2001年款本田雅哥(雅阁/Accord)轿车。部分2001年款雅哥及2004年款喜美之前已召回；到目前为止此前还未召回过2008年款的Pilot。
本田表示，在进一步研究了哪些车款原先配备存在缺陷的高田气囊气体发生器后，确认了还有这些受影响的车辆。
本田称，随着此次扩大召回，该公司召回车辆总计约达550辆。召回汽车的修理方式仍和以前一样，即免费为车主替换驾驶座前面的气囊气体发生器。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率