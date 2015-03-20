拉美金融：中国将在未来几个月向委内瑞拉提供100亿美元贷款--消息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透加拉加斯3月19日 - 据委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 一名高管周四表示，中国将在未来几个月向委内瑞拉提供约100亿美元贷款，其中一半是双边融资协定的一部分，另一半则是为了油田开发。
中国的贷款将缓解委内瑞拉财政吃紧状况，并可能增强市场对该国将有能力偿还大部分债务及履行仲裁裁决的信心。消息公布之后，委内瑞拉公债周四走高。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国。
但缓解作用不会太大，因为贷款总体上似乎是有指定用途的。目前看来，贷款将仅用作对抗油价深度挫跌以及委内瑞拉国内严重的衰退。
这名高管表示，作为中委联合基金的延续，首批50亿美元贷款将用于多种项目。这次的还款期限是五年，而不是像以往的三年。贷款将于本月签订，4月存入委内瑞拉国际储备账户。
该消息人士称，另一笔50亿美元的“特别”贷款可能会规定，要聘用中资企业提高PDVSA成熟油田的产量。该10年期贷款将于6月签订，由委内瑞拉国有的经济社会发展银行(Bandes)接收，2015年投资。
“中国要坚决支持成熟油田等领域的投资，从而使PDVSA迅速提高产量，”这名要求匿名的消息人士表示。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率