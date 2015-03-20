拉美金融：中国将在未来几个月向委内瑞拉提供100亿美元贷款--消息

路透加拉加斯3月19日 - 据委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 一名高管周四表示，中国将在未来几个月向委内瑞拉提供约100亿美元贷款，其中一半是双边融资协定的一部分，另一半则是为了油田开发。

中国的贷款将缓解委内瑞拉财政吃紧状况，并可能增强市场对该国将有能力偿还大部分债务及履行仲裁裁决的信心。消息公布之后，委内瑞拉公债周四走高。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国。

但缓解作用不会太大，因为贷款总体上似乎是有指定用途的。目前看来，贷款将仅用作对抗油价深度挫跌以及委内瑞拉国内严重的衰退。

这名高管表示，作为中委联合基金的延续，首批50亿美元贷款将用于多种项目。这次的还款期限是五年，而不是像以往的三年。贷款将于本月签订，4月存入委内瑞拉国际储备账户。

该消息人士称，另一笔50亿美元的“特别”贷款可能会规定，要聘用中资企业提高PDVSA成熟油田的产量。该10年期贷款将于6月签订，由委内瑞拉国有的经济社会发展银行(Bandes)接收，2015年投资。