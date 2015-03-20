《台湾金融市场一周展望》首季企业获利料黯淡，股市宜居高思危

* 首季季报将公布，淡季效应恐影响持股信心

* 美元强势趋势未变，台币仍是稳定为上

* 债市变数偏多，发债计画料偏向多方

记者 董永年

路透台北3月20日 - 美联储较预期温和的声明，一度激励台股创下逾七年高位，万点论再度抬头。惟展望后市，业内人士认为，季底将临，法人作帐需求虽让股市维持多头氛围，但4月即将公布季报，且第一季通常是企业获利淡季，数据公布前观望气氛将趋浓，大盘恐难脱离高档震荡走势。

业内人士也提及，虽然美联储主席叶伦的说法，让市场对升息时点的预测从6月延后至9月，但货币政策转向紧缩的趋势没有改变，在正式升息前，国际金融市场料随经济数据等讯息摆荡。下周四台湾央行将召开理监事会议，一般预料利率将持稳不变，但仍应关注总裁彭淮南对总体经济后续发展的解读。

〞今年台股行情乐观，可望缓步走高，有机会上看9,900-10,000点，但时点预估在下半年。〞统一投信基金经理人朱文燕说。

朱文燕认为，受惠于出口接单成长与内需回温，今年台湾经济成长率预估值可望从去年的3.74%，提升至3.78%，景气对策信号趋势保持震荡向上，不过第一季因季节性效应，将让企业获利出现下滑，第二季才会恢复成长。

宏利投信基金经理人陈伯祯也指出，第一季通常是科技族群的淡季，终端需求消化以及供应链库存调整都将导致科技业的营收以及获利呈现季节性的衰退。然而，根据近期的通路访查，许多上游的半导体设计公司在2月底纷纷开始扩大在晶圆代工厂的投单，以晶圆制作期间两个月来计算，科技厂在5、6月份甚至第三季营收将呈现季节性增加趋势。

兆丰投顾一不愿具名资深分析师则从技术面解析称，周线从去年高点9,593点以来迈入第34周，也是低点8,501以来第21周，这周面临波浪理论双重大转折，周KD也在高档钝化，虽然指数再创新高，但转折点是有可能延后一、两周发生。月线来看，下个月也将遇到长线波浪理论转折，而指数创新高，月KD没过高，存在涨多回档修正疑虑。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

**台币汇价稳定为上**

美联储会议之后，美元一度大跌，随后反弹脱离低点。汇银人士认为，美联储升息时点已大致排除6月，预估至少要到9月才会升息，其虽对经济前景看法温和，不过各方仍认为强势美元趋势并未改变。

一位外商银交易员认为，台湾明年1月就要总统大选，目前通膨又没有走高的疑虑，经济成长也温和。大环境中亚洲所有的央行又还在降息，种种因素让台湾央行没有非要调升利率的必要。至于台币汇价，还是稳定为上。

台湾央行26日(下周四)将召开季度理监事会议，金融市场预估本次利率连15季度维持不变在1.875%。

〞台湾央行应该还是两头操作，把台币控制在区间之内。〞交易员说。他们认为，台币实质交易的汇价一直处于31.3-31.7的区间，先前一度美元走强，台币也未能有效贬破32关卡，未来央行料仍将让台币动态稳定。

汇银人士也说，在无本金交割远汇(NDF)市场中台币兑美元在多次企图贬破31.7-31.8的关口，但已多次失败，搭配近期美联储会议后市场的大幅震荡，台币也未破先前区间，因此估计31.7水位应是短期台币的低位。

部分交易员也提到，台湾央行近期在汇市干预动作较少。汇银人士认为，央行若买美元、在市场释出台币之后，仍要发行台币的定存单来冲销市场多余资金。以目前央行发行28天定存单的利率--0.87%来看，与目前美国公债殖利率0.674%的水位相比，央行干预愈多，套损愈大，因此预料不会太积极买入美元，阻升台币。

交易员预估，台币的交易区间短期内料在31.3-31.7的区间。亦可观察台股变化，以判断外资动向。

**债市变数多料整理**

债市方面，由于美联储主席叶伦谈话仍显鸽派，指标五年公债104/6期殖利率随美债大幅修正至发行前交易期间低位，展望下周，市场聚焦第二季发债计画公布及104/6标债结果。

交易员表示，因台债殖利率跌幅已深及下周台债变数较多，包括周一公布发债计画、周二新债标售及周四台湾央行召开理监事会议，短线104/6殖利率料陷入区间整理，静待变数厘清及美债指引进一步方向。

〞下周发债计画会偏向多方，呼应财政部将来截标次数减少的说法。〞一位大型民营银行台债交易员说。

另有证券交易员指出，市场预期下季长券端每期发债金额将缩减至350亿台币，但随着保险业资金持续转进国际板债券，料长券端标售利率仍将续处高档，至于五年券发债规模则较不会出现变化。

台湾财政部国库署长凌忠嫄此前对路透称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。

至于央行理监事会议部分，交易员认为，目前市场对台湾升息预期并不强烈，但仍须关注台湾央行总裁彭淮南对美联储谈话的最新回应，预料对台债不致造成过于负面的冲击。