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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月20日-3月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家    规模   发行细节
 3/23  1350   法国           标售国库券(BTF)
                             
 3/24         日本           提高流动性标债
 3/24         美国           发售两年期公债
 3/25         美国           发售两年期浮息债券
 3/25         美国           发售五年期公债
 3/26         美国           发售七年期公债
 3/26         日本           标售两年期公债
 3/26         日本           标售三个月期贴现国库券
 3/26         意大利         标售零息/BTP债券
 3/27         意大利         标售国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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