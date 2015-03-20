《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价﹐以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7577港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低117.16点，或0.65%﹐报17,959.03点。因美元走强重压原油和其他商品 价格，拖累能源和材料股走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.740 -1.09 14865 10.530 -0.28 中国铝业 11.940 -0.42 14212 3.705 0.14 中国移动 64.540 -4.23 279525 100.136 0.04 中国人寿 63.370 0.16 52328 32.774 0.07 中石油 108.030 -0.34 20852 8.381 -0.59 中石化 78.910 -1.26 48185 6.122 -1.26 汇丰控股 42.570 -1.21 2259096 66.049 -0.83 中电信 65.090 2.65 16195 5.049 0.39 中国联通 15.290 -1.23 71437 11.862 -0.66 兖州煤业 8.020 0.63 7629 6.222 -0.61 华能国际 47.720 -1.04 12106 9.255 -0.27 南方航空 29.290 0.21 4918 4.544 -0.12 东方航空 26.350 1.04 2192 4.088 -0.04 中芯国际 4.330 -0.69 15336 0.672 -1.20（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率