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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月20日

路透香港3月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价﹐以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7577港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周四收低117.16点，或0.65%﹐报17,959.03点。因美元走强重压原油和其他商品
 价格，拖累能源和材料股走低。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.740   -1.09      14865            10.530      -0.28
 中国铝业                      11.940   -0.42      14212             3.705       0.14
 中国移动                      64.540   -4.23     279525           100.136       0.04
 中国人寿                      63.370    0.16      52328            32.774       0.07
 中石油                       108.030   -0.34      20852             8.381      -0.59
 中石化                        78.910   -1.26      48185             6.122      -1.26
 汇丰控股                      42.570   -1.21    2259096            66.049      -0.83
 中电信                        65.090    2.65      16195             5.049       0.39
 中国联通                      15.290   -1.23      71437            11.862      -0.66
 兖州煤业                       8.020    0.63       7629             6.222      -0.61
 华能国际                      47.720   -1.04      12106             9.255      -0.27
 南方航空                      29.290    0.21       4918             4.544      -0.12
 东方航空                      26.350    1.04       2192             4.088      -0.04
 中芯国际                       4.330   -0.69      15336             0.672      -1.20（完）
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