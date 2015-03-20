《香港报摘》--经济日报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 要闻版头条：
--腾讯 股价再创新高，昨日成交高达90亿港元，市场憧憬微信支付、社交广告发展成为新“金蛋”，投行纷纷上调目标价。
* 其他：
--由阿里巴巴 马云、腾讯马化腾以及平保 马明哲“三马”牵头成立的首家互联网保险公司众安保险，市传正进行首轮私募股本融资，预计集资10亿美元。
--澳门博彩收益去年中转跌，银河娱乐 去年的现金经营溢利（EBITDA）仍创新高，按年增5%至132亿港元，公司宣布派发特别息每股0.28港元。
--太古地产 行政总裁白德利称，楼价于年初仍然上行，预料全年也会轻微增长，因置业需求持续合理增长，不论低档和高档的住宅也有稳定需求，豪宅最近也有复苏迹象。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率