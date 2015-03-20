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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:00 BJT

《香港报摘》--经济日报3月20日

* 要闻版头条：

--腾讯 股价再创新高，昨日成交高达90亿港元，市场憧憬微信支付、社交广告发展成为新“金蛋”，投行纷纷上调目标价。

* 其他：

--由阿里巴巴 马云、腾讯马化腾以及平保 马明哲“三马”牵头成立的首家互联网保险公司众安保险，市传正进行首轮私募股本融资，预计集资10亿美元。

--澳门博彩收益去年中转跌，银河娱乐 去年的现金经营溢利（EBITDA）仍创新高，按年增5%至132亿港元，公司宣布派发特别息每股0.28港元。

--太古地产 行政总裁白德利称，楼价于年初仍然上行，预料全年也会轻微增长，因置业需求持续合理增长，不论低档和高档的住宅也有稳定需求，豪宅最近也有复苏迹象。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 周哲；审校 雷美珍/张喜良)
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