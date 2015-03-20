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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 08:37 BJT

日本个股：雅虎日本股价上扬逾5%，之前公司宣布提高派息

路透3月20日 - 雅虎日本 股价上扬逾5%，之前公司宣布提高派息。(完)
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