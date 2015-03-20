全球贸易：欧盟加入别国行列，就中国新的互联网安全法规施压

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透布鲁塞尔3月19日 - 欧盟周四猛烈抨击中国最新的互联网安全法规，加入到全球对该法规发起挑战的行列，美国和欧盟企业称新法规可能迫使他们退出中国市场。
欧盟执委会称新法规对信息技术领域的外国公司是一个“巨大的壁垒”，同时表示这些在去年底提出的法规相对全球其他安全标准来说走得太远。
欧盟执委会在年度贸易壁垒报告中说，“中国仍认为只有国内研发的信息安全技术才是‘安全的’，他们的‘国家安全’概念远高于正常的国际做法。”
中国银行业监管机构已经采用新的标准，要求金融行业的科技产品“安全、可控”。而那些不是在中国研发的产品需要到政府那里注册，这将使公司机密、安全邮件以及加密数据面临风险。
以美国为首的其他国家向中国施压以促使中国做出改变，这是西方国家和中国之间本已艰难的贸易关系中出现的最新摩擦。
欧盟贸易发言人Daniel Rosario说：“欧盟对中国新法规的出台缺乏透明度以及法规对欧洲公司的潜在影响感到担忧。”
日本同样表示担忧，而欧盟已同中国官员进行接触，并将该问题提交世界贸易组织(WTO)的一个特别委员会。
作为对外界施压的反应，中国外交部在本周表示：“中国的互联网发展也要遵守中国自己的法律法规。”(完) (编译 秦德兴; 审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率