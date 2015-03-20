《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--两岸货贸协议本月底将于大陆登场，货贸第10回合正式谈判可望于3月底举行。货贸后续协商在汽车项目要价上，台湾方面拟要求采配额开放，也会拉高台湾本地产自制比率。
--福斯汽车（大众汽车/Volkswagen) 执行副总裁苏伟铭表示，台湾目前的政策，不太支持汽车厂在本地生产汽车，福斯已暂缓汽车本地产的计划。
--为了引导寿险资金投入重大公共建设或社会福利，金管会再祭〞诱因〞。金管会宣布将预告最新条文，准许符合一定标准的保险公司，可申请投资公建或社会逾被投资公司实收资本的45%以上，同时投资金额在5亿台币以下，可免事先申请。
*经济日报：
--原定4月在台北召开的台美贸易暨投资架构协定(TIFA)，经济部长邓振中昨日在立法院透露，〞4月召开的可能性不高〞；是否与美牛杂进口争议有关？邓振中表示：〞可能是考虑因素之一。〞
--国民党及民进党昨日会商国是会议与宪改议题，国民党主张国是会议由马英九总统召开，马英九总统高度支持。据称马总统希望最快3月底召开国是会议，近期将邀各政党及公民团体参与。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率