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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月20日

*工商时报：

--两岸货贸协议本月底将于大陆登场，货贸第10回合正式谈判可望于3月底举行。货贸后续协商在汽车项目要价上，台湾方面拟要求采配额开放，也会拉高台湾本地产自制比率。

--福斯汽车（大众汽车/Volkswagen) 执行副总裁苏伟铭表示，台湾目前的政策，不太支持汽车厂在本地生产汽车，福斯已暂缓汽车本地产的计划。

--为了引导寿险资金投入重大公共建设或社会福利，金管会再祭〞诱因〞。金管会宣布将预告最新条文，准许符合一定标准的保险公司，可申请投资公建或社会逾被投资公司实收资本的45%以上，同时投资金额在5亿台币以下，可免事先申请。

*经济日报：

--原定4月在台北召开的台美贸易暨投资架构协定(TIFA)，经济部长邓振中昨日在立法院透露，〞4月召开的可能性不高〞；是否与美牛杂进口争议有关？邓振中表示：〞可能是考虑因素之一。〞

--国民党及民进党昨日会商国是会议与宪改议题，国民党主张国是会议由马英九总统召开，马英九总统高度支持。据称马总统希望最快3月底召开国是会议，近期将邀各政党及公民团体参与。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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