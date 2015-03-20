版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:29 BJT

中国个股：东方财富收购同信证券剩余30%股权，加强互联网金融业务

路透上海3月20日 - 中国上市公司东方财富 周五公告，已与西藏投资签署意向书，购买其持有的30%同信证券股份，由于此前公司已与宇通集团签署购买70%该证券公司协议，意味着同信证券未来将成为东方财富全资子公司，公司互联网金融业务再次强化。

公告称，意向书内容包括：与西藏投资以双方最终协商一致的交易方式购买标的资产；以及与西藏投资同意将聘请具有证券从业资质的评估机构，以双方最终协商确定的评估基准日对标的资产价值进行评估，评估结果将作为标的资产价值的最终定价参考依据。

东发财富认为，本次交易有利于其抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，进一步拓宽互联网财经金融服务大平台的服务范围。

截至2013年末，同信证券合并总资产为42.86亿元人民币，当年实现净利润1,841万元。

东方财富此前因筹划重大事项股票停牌，停牌前收报41.25元/股。（完）

欲浏览公告详情，请点选here (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐