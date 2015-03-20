路透调查：印度金融市场不会重演2013年跌势--顶级预测机构

路透班加罗尔3月19日 - ICICI Securities PD的经济团队称，印度经济经受美国货币政策收紧冲击的能力较两年前明显增强。该机构在去年的路透调查中对印度经济数据的预测最为准确。

2013年，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将开始缩减全球金融危机后所推出的大规模货币刺激措施之后，投资者抛售新兴市场资产，导致印度卢比当年贬值约13%。

周三美联储又发出信号，显示其更加接近升息。升息预期已经推动美元指数自去年夏季以来大涨25%。

但是据ICICI经济学家A. Prasanna和Abhishek Upadhyay，美联储收紧政策不会对印度市场带来重大负面冲击，因为投资者依然相信印度经济正在加速增长，而且总理莫迪会推出必要的改革措施。

Upadhyay说，“缩减恐慌(taper scare)给了印度强烈的教训，宏观经济脆弱性已明显下降。”

他还称，“经常账赤字、财政赤字和通货膨胀也已大幅降低，而且印度央行已增加外汇储备。经济增长也处于正确轨道。”

印度2014年10-12月当季经常账赤字收窄，而且有望在2015年初出现八年来的首次盈余，这都要归功于卢比走强和油价下跌。

印度卢比、台币和泰铢是仅有的几个顶住强势美元冲击，并在今年以来走强的亚洲新兴市场货币。而诸如欧元和英镑等主要货币已然严重贬值。

但是，ICICI经济学家对印度经济增长情况的预期并没有政府那么乐观，指出由于商业银行仍不愿意将印度央行1月以来两次降息的利好传递给客户，目前投资需求尚未明显回升。

主要预测机构的排名由StarMine根据各机构对2014年所公布关键经济指标的预测准确性编制。(完)