路透调查：印度金融市场不会重演2013年跌势--顶级预测机构

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透班加罗尔3月19日 - ICICI Securities PD的经济团队称，印度经济经受美国货币政策收紧冲击的能力较两年前明显增强。该机构在去年的路透调查中对印度经济数据的预测最为准确。
2013年，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将开始缩减全球金融危机后所推出的大规模货币刺激措施之后，投资者抛售新兴市场资产，导致印度卢比当年贬值约13%。
周三美联储又发出信号，显示其更加接近升息。升息预期已经推动美元指数自去年夏季以来大涨25%。
但是据ICICI经济学家A. Prasanna和Abhishek Upadhyay，美联储收紧政策不会对印度市场带来重大负面冲击，因为投资者依然相信印度经济正在加速增长，而且总理莫迪会推出必要的改革措施。
Upadhyay说，“缩减恐慌(taper scare)给了印度强烈的教训，宏观经济脆弱性已明显下降。”
他还称，“经常账赤字、财政赤字和通货膨胀也已大幅降低，而且印度央行已增加外汇储备。经济增长也处于正确轨道。”
印度2014年10-12月当季经常账赤字收窄，而且有望在2015年初出现八年来的首次盈余，这都要归功于卢比走强和油价下跌。
印度卢比、台币和泰铢是仅有的几个顶住强势美元冲击，并在今年以来走强的亚洲新兴市场货币。而诸如欧元和英镑等主要货币已然严重贬值。
但是，ICICI经济学家对印度经济增长情况的预期并没有政府那么乐观，指出由于商业银行仍不愿意将印度央行1月以来两次降息的利好传递给客户，目前投资需求尚未明显回升。
主要预测机构的排名由StarMine根据各机构对2014年所公布关键经济指标的预测准确性编制。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率