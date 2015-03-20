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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:43 BJT

南华期货：中国期指净空持仓略减，多方趋于谨慎

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

周四，股指期货止步于六连阳，主力合约IF1504高开低走，以3868点开盘，高开16.8点，最高涨至3876点，低于前一交易日的最高点，午后继续回调，收于3854.8点。从全天走势来看，经过连续6个交易日的上涨，多方趋于谨慎，并未继续发力。

　　前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单178635手、卖单208791手。主力净空持仓量30156手，较前一交易日小幅减少129手。进一步来看，股指期货移仓继续，近月合约持仓和净空持仓继续减少，远月合约持仓和净空持仓继续增加，远月合约多单增持大于近月合约的多单减持。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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