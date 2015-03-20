欧洲经济指标预测--3月20日-3月27日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日当周 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 77.00 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 3月23日当周 3月23日(一) 1100 英国工业联盟总工业订单差值 3月 -- 正10 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负5.80 负6.70 3月24日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 47.6 服务业PMI -- 53.4 综合PMI -- 52.2 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.7 51.1 服务业PMI 55.0 54.7 综合PMI -- 53.8 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 51.5 51.0 服务业PMI 54.0 53.7 综合PMI -- 53.3 0900 意大利薪资指数(较前月) 2月 -- +0.70% (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.9% (较上年同期) -- +0.3% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- +1.1% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +1.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 2月 -- -3.7% (较上年同期) -- -14.2% 产出物价(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- -1.8% 核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 3月24-27日 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.6% -0.8% (较上年同期) -3.7% -4.4% 3月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 2月 -- 1.24 0745 法国企业景气指数 3月 -- 正99 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 107.4 106.8 IFO企业现况指数 112.0 111.3 IFO企业预期指数 103.0 102.5 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差2.3 3月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 4月 9.9 9.7 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季 -- +0.1% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +4.3% +4.1% 民间贷款 -- -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.6% 0930 英国零售销售(较上月) 2月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.4% 扣除能源的零售销售(较上月) -- -0.7% (较上年同期) -- +4.8% 3月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 3月 -- 正1 0745 法国消费者信心指数 3月 -- 正92 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 1月 -- +4.50% (未经季节调整，较上年同期) -- +5.80% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 1月 -- +1.40% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.90% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.1% 3月27日-4月4日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.7%(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)