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市场报道 | 2015年 3月 20日 星期五 09:01 BJT

****欧洲经济指标预测--3月20日-3月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月16日当周
        
    3月20日(五)
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          +0.2%      -0.6%
                                (较上年同期)                        -1.9%      -2.2%
    0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)       1月            --     盈余292
                           (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余178
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入672
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             2月          77.00    负94.05
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --   盈余189.2 
    
    3月23日当周  
    
    3月23日(一)
    1100  英国工业联盟总工业订单差值                   3月            --        正10
    1500  欧元区消费者信心指数                       3月初值        负5.80    负6.70
    
    3月24日(二)
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值          --        47.6
                   服务业PMI                                          --        53.4
                   综合PMI                                            --        52.2
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值         51.7       51.1
                   服务业PMI                                         55.0       54.7
                   综合PMI                                            --        53.8
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      3月初值         51.5       51.0
                   服务业PMI                                         54.0       53.7
                   综合PMI                                            --        53.3
    0900  意大利薪资指数(较前月)                        2月           --      +0.70%
                       (较上年同期)                                   --       +1.1%
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月           --       -0.9%
                             (较上年同期)                             --       +0.3%
               零售物价指数(RPI) (较前月)                             --       -0.8%
                             (较上年同期)                             --       +1.1%
               扣除抵押贷款的RPI(较前月)                              --       -0.9%
                            (较上年同期)                              --       +1.2%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       2月           --       -3.7%
                                     (较上年同期)                     --      -14.2%
                                 产出物价(较前月)                     --       -0.5%
                                     (较上年同期)                     --       -1.8%
                             核心产出物价(较前月)                     --       +0.2%
                                     (较上年同期)                     --       +0.5%
    
    3月24-27日
    0700  德国进口物价(较前月)                           2月        +0.6%      -0.8%
                     (较上年同期)                                   -3.7%      -4.4%
    
    3月25日(三)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      2月          --        1.24
    0745  法国企业景气指数                               3月          --        正99
    0900  德国IFO企业景气判断指数                        3月         107.4      106.8
              IFO企业现况指数                                        112.0      111.3
              IFO企业预期指数                                        103.0      102.5
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              2月初值         --      逆差2.3
    
    3月26日(四)
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          4月          9.9       9.7
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)                 第四季        --       +0.1%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     2月         +4.3%     +4.1%
                  民间贷款                                            --       -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --       +3.6%
    0930  英国零售销售(较上月)                           2月          --       -0.3%
                     (较上年同期)                                     --       +5.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                               --       -0.7%
                               (较上年同期)                           --       +4.8%　
    
    3月27日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                          3月          --         正1
    0745  法国消费者信心指数                             3月          --        正92
    0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)             1月          --      +4.50%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +5.80%
    0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)             1月          --      +1.40%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --      +0.90%
    1000  意大利经季节调整零售销售(较前月)               1月          --       -0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       +0.1%
    
    3月27日-4月4日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 3月          --         -0.1%
                            (较上年同期)                              --         +5.7%(完)
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