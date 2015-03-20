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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:47 BJT

《交易视点》台债要观察下周发债计划和五年券标售--元大宝来证

路透台北3月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场因美联储主席叶伦对于未来经济状况评估较显悲观，升息基调缓和，公债殖利率随美债跳空而下，各期券皆出现明显跌幅。

即使在美联储下调成长及通膨预期，美元10年期TIPS标售仍有强劲需求，但今年升息的预期依然存在，使得公债殖利率收敛跌幅反弹，美国指标10年期公债 终场指标10年期公债收在1.976%，与前一交易日殖利率上扬2.7基点。

在美联储声明结果出炉上，市场对升息基调偏鸽派解读，但仍会在今年来升息，故台债市场转向观察下周将公布的发债计画及五年券标售，未来筹码供应将持续影响本地市场，短线上需注意五年券空单部位持续增加的状况，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55%-1.65%，五年券104/6 在1.00%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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