《交易视点》台债要观察下周发债计划和五年券标售--元大宝来证

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日台湾公债市场因美联储主席叶伦对于未来经济状况评估较显悲观，升息基调缓和，公债殖利率随美债跳空而下，各期券皆出现明显跌幅。
即使在美联储下调成长及通膨预期，美元10年期TIPS标售仍有强劲需求，但今年升息的预期依然存在，使得公债殖利率收敛跌幅反弹，美国指标10年期公债 终场指标10年期公债收在1.976%，与前一交易日殖利率上扬2.7基点。
在美联储声明结果出炉上，市场对升息基调偏鸽派解读，但仍会在今年来升息，故台债市场转向观察下周将公布的发债计画及五年券标售，未来筹码供应将持续影响本地市场，短线上需注意五年券空单部位持续增加的状况，预估本周殖利率10年券104/5 成交区间为1.55%-1.65%，五年券104/6 在1.00%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率