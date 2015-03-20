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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度关注日本退休基金买盘

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* 日本退休基金昨日积极买进美元和股票

* 在纽约周三低点119.29以及昨日亚洲低点119.68处有大量买兴

* 传闻称日本基金将继续考虑逢低买进

* 今日是否有新的美元和股票买盘有待观察，他们可能在等待在低位出手

* 传闻称在120.00-50区间有一些买兴，119处有强烈买兴

(完)

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