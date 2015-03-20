《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--记者相关渠道独家获悉，中国民生投资股份有限公司最近瞄上了一家名为“都邦”的中小型保险公司，不久之后便会展开尽职调查；都邦是一家注册地在吉林、总部设于北京的中资财险公司，注册资本27亿元人民币。
--湖北能源 公告称，3月19日，湖北省国资委已就合作事宜与三峡集团签订《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。关于股权合作部分提出，在条件成熟时，由三峡集团对湖北能源集团增资，成为湖北能源集团第一大股东，继而实现对湖北能源集团合并报表。
**每日经济新闻**
--记者获悉，国家发改委近期正对“十三五”(2016-2020年)时期是否重启内陆核电站建设问题进行综合论证，目前最终结论尚未出炉。
--一位接近上海市金融办的知情人士证实，上海金融办目前已批准五家境外资管公司获得第二批QDLP（合格境内有限合伙人）资格，额度均为1亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率