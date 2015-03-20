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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:45 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日

**上海证券报**

--记者相关渠道独家获悉，中国民生投资股份有限公司最近瞄上了一家名为“都邦”的中小型保险公司，不久之后便会展开尽职调查；都邦是一家注册地在吉林、总部设于北京的中资财险公司，注册资本27亿元人民币。

--湖北能源 公告称，3月19日，湖北省国资委已就合作事宜与三峡集团签订《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。关于股权合作部分提出，在条件成熟时，由三峡集团对湖北能源集团增资，成为湖北能源集团第一大股东，继而实现对湖北能源集团合并报表。

**每日经济新闻**

--记者获悉，国家发改委近期正对“十三五”(2016-2020年)时期是否重启内陆核电站建设问题进行综合论证，目前最终结论尚未出炉。

--一位接近上海市金融办的知情人士证实，上海金融办目前已批准五家境外资管公司获得第二批QDLP（合格境内有限合伙人）资格，额度均为1亿美元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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