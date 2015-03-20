《中国债券市场每日交易备忘》--3月20日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外 汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况 。 --中国央行推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看 似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍 ，更多企业有望与银行齐迈大步。 --国务院副总理马凯和德国联邦财政部部长朔伊布勒、德意志联邦银行行长魏德曼17日 共同主持首次中德高级别财金对话，并发表《首次中德高级别财金对话联合声明》。双方承 诺在金融领域加强合作，包括欢迎并支持法兰克福人民币离岸市场和当地人民币清算行的建 设与发展，以及德国金融机构使用人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度进入中国市场投 资；双方欢迎金融机构在德国发行人民币债券。 --作为国内第二个国债期货合约产品，10年期国债期货合约于今日“鸣锣开市”。中金 所19日发布公告称，首批三个10年期国债期货合约分别为T1509、T1512和T1603合约，挂盘 基准价分别为96.150元、96.190元、96.230元。 --尽管数据仍然低迷，但房地产市场的信心指数已较节前有明显提升。近期，除国管公 积金额度放宽外，济南、宁波等地率先出台政策，在信贷、保障房等方面松绑楼市。3月以 来房地产市场明显升温，使市场乐观情绪不断提升。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次