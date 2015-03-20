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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:49 BJT

期货日报：沪铜受多重利好支撑，短期上看45,000元/吨

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

近阶段，金融市场聚焦中美经济政策动向。虽然中国今年实体经济前景偏弱，但领导层再次强调“稳增长”，货币政策放松及投资基建等领域利好有望落实。美联储议息会议“靴子落地”后，美元指数暴跌影响大宗商品。在传统旺季供需预期博弈下，铜价将迎来新一轮方向性选择，上方反弹目标指向43,000元/吨及更上方45,000元/吨。

　　从行业来看，虽然铜价近年来价格重心逐步下移，但下行过程不乏反弹乃至反抽行情。考虑到中国铜行业产业集中度较高，国内大型冶炼厂“抱团取暖”集中检修甚至限产，将很大程度上缓解现货铜供应压力，推动铜现货供需短期改善。两会期间高层也将视野转向环保治理，国内有色矿山及冶炼企业集中检修的可能加大，将对国内铜市供需带来支撑。

从供需角度来看，今年以来国内铜现货市场仍呈现出供大于求的格局。1—2月中国精铜产量同比增长2.6%至24.5万吨，冶炼商供应整体平稳，而下游消费增长偏弱。3月中旬SHFE铜库存已超过24吨，较年初水平增长一倍有余。LME铜库存也增至34万吨以上，表观库存快速增加降低了“逼升水”可能性。铜市多空互有顾忌，短期铜价上蹿下跳反复震荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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