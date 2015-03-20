期货日报：沪铜受多重利好支撑，短期上看45,000元/吨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月20日的《期货日报》：
近阶段，金融市场聚焦中美经济政策动向。虽然中国今年实体经济前景偏弱，但领导层再次强调“稳增长”，货币政策放松及投资基建等领域利好有望落实。美联储议息会议“靴子落地”后，美元指数暴跌影响大宗商品。在传统旺季供需预期博弈下，铜价将迎来新一轮方向性选择，上方反弹目标指向43,000元/吨及更上方45,000元/吨。
从行业来看，虽然铜价近年来价格重心逐步下移，但下行过程不乏反弹乃至反抽行情。考虑到中国铜行业产业集中度较高，国内大型冶炼厂“抱团取暖”集中检修甚至限产，将很大程度上缓解现货铜供应压力，推动铜现货供需短期改善。两会期间高层也将视野转向环保治理，国内有色矿山及冶炼企业集中检修的可能加大，将对国内铜市供需带来支撑。
从供需角度来看，今年以来国内铜现货市场仍呈现出供大于求的格局。1—2月中国精铜产量同比增长2.6%至24.5万吨，冶炼商供应整体平稳，而下游消费增长偏弱。3月中旬SHFE铜库存已超过24吨，较年初水平增长一倍有余。LME铜库存也增至34万吨以上，表观库存快速增加降低了“逼升水”可能性。铜市多空互有顾忌，短期铜价上蹿下跳反复震荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率