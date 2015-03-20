东华期货：上海螺纹钢期货行情转机出现，等待真实需求启动

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月20日的《期货日报》：
随着时间进入3月下旬，各地气温开始逐渐上升，国内工地建设开工增多，建筑钢材市场逐步进入传统消费旺季。现货市场需求增加，现货价格反弹似乎也都在说明这一点。但国内钢材期货价格却表现得波澜不惊，甚至有些疲弱。美元的强势和国内经济增速的下滑对于敏感度高一些的钢材期货压力更大，主力合约价格仍处于2,500元/吨之下运行。虽然今年钢材市场整体压力依旧较大，但转机已经开始出现。
从国内现货市场来看，春节之后，全国钢市行情逐步复苏，京津冀北方地区钢材市场率先止跌反弹，铁别是建筑钢材，南方江苏等地钢材价格也出现100元/吨左右的上涨，出货情况良好。目前国内市场库存较去年同期下降20.69%。今年库存开始下降时间比往年要提前，国内钢厂提价意愿强烈。现在市场还没有真正进入需求高峰，随着市场真实需求启动，低库存将为后期钢价在低位回升创造有利条件。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率