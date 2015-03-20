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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:50 BJT

东华期货：上海螺纹钢期货行情转机出现，等待真实需求启动

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

随着时间进入3月下旬，各地气温开始逐渐上升，国内工地建设开工增多，建筑钢材市场逐步进入传统消费旺季。现货市场需求增加，现货价格反弹似乎也都在说明这一点。但国内钢材期货价格却表现得波澜不惊，甚至有些疲弱。美元的强势和国内经济增速的下滑对于敏感度高一些的钢材期货压力更大，主力合约价格仍处于2,500元/吨之下运行。虽然今年钢材市场整体压力依旧较大，但转机已经开始出现。

从国内现货市场来看，春节之后，全国钢市行情逐步复苏，京津冀北方地区钢材市场率先止跌反弹，铁别是建筑钢材，南方江苏等地钢材价格也出现100元/吨左右的上涨，出货情况良好。目前国内市场库存较去年同期下降20.69%。今年库存开始下降时间比往年要提前，国内钢厂提价意愿强烈。现在市场还没有真正进入需求高峰，随着市场真实需求启动，低库存将为后期钢价在低位回升创造有利条件。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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