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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:53 BJT

瑞达期货：大连棕榈油期货1509合约将出现可观的反弹行情

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

棕榈油1509合约3月16日盘中大幅快速下探，并创出1月底以来的新低，但随后在空头平仓盘的作用下，期货价格快速收回，表明4600元/吨下方明显受到多头的支撑。

同时，技术上形成了一个空头陷阱。增量资金在此时明显介入做多，导致棕榈油期货价格近日快速回升，周四收出大阳K线，并上穿5日和10日均线。

　　KDJ指标出现了金叉，对比3月16日和1月30日的两个阶段性价格低点以及KDJ指标状态，可以发现，指标出现了“底背离”形态。因此我们可以推断，棕榈油1509合约期货价格将出现一波比较可观的反弹行情，甚至不排除就此出现反转。

　　操作上，可于4670—4730元/吨一带买多，以4600元/吨为止损点，目标位5000元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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