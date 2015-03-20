瑞达期货：大连棕榈油期货1509合约将出现可观的反弹行情

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月20日的《期货日报》：
棕榈油1509合约3月16日盘中大幅快速下探，并创出1月底以来的新低，但随后在空头平仓盘的作用下，期货价格快速收回，表明4600元/吨下方明显受到多头的支撑。
同时，技术上形成了一个空头陷阱。增量资金在此时明显介入做多，导致棕榈油期货价格近日快速回升，周四收出大阳K线，并上穿5日和10日均线。
KDJ指标出现了金叉，对比3月16日和1月30日的两个阶段性价格低点以及KDJ指标状态，可以发现，指标出现了“底背离”形态。因此我们可以推断，棕榈油1509合约期货价格将出现一波比较可观的反弹行情，甚至不排除就此出现反转。
操作上，可于4670—4730元/吨一带买多，以4600元/吨为止损点，目标位5000元/吨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率