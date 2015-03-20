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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:56 BJT

中国个股：湖北能源有望获三峡集团50亿元注资，并与陕煤合作建电厂

路透上海3月20日 - 停牌四个月的湖北能源集团股份有限公司 周五公告称，中国长江三峡集团有意通过定向增发形式，向湖北能源注资50亿元人民币，再加上三峡集团子公司长江电力 原有持股，三峡集团将取代湖北省国资委，成为湖北能源第一大股东。

湖北能源、三峡集团和陕煤集团还将在多个项目上展开合作，包括煤制气项目和燃煤电厂项目。陕煤集团还将增资湖北能源旗全资子公司湖北煤炭投资开发公司，后者将成为陕煤在湖北的唯一煤炭销售平台。

湖北省国资委此次虽然让出第一大股东位置，但通过引入三峡集团，获得丰富的资金和资源来做大湖北能源，并夯实了该省的能源保障平台。

公告指出，拟通过定向增发，由三峡集团独家对湖北能源增资50亿元，后续根据湖北能源发展需要再次增资，同时吸纳社会资本增资。在第一步增资完成后，湖北能源将成为三峡集团从事火电、煤炭、油气、中小水电及湖北省内核电、新能源开发的业务发展平台，三峡集团计划将旗下中小水电、湖北省内风电及湖北银行股权等整合到湖北能源。

在项目合作上，三峡集团、陕煤集团和湖北能源三方计划在湖北荆州合资建设煤制气项目和拥有两台100万千瓦机组的燃煤电厂，三方出资比例分别为35%、35%、30%。煤制气项目总投资约285亿元，计划建设期三年。

陕煤集团和湖北能源计划向湖北煤投增资，增资后双方股权各半。增资完成后，自今年起陕煤集团将按供应其子公司价格，供应湖北煤投1,500-2,000万吨优质煤炭。湖北煤投将作为陕煤集团在湖北乃至华中地区的总经销商，负责动态承接政府煤炭应急储备，建立、培育区域性煤炭交易市场，成为华中区域大型现代煤炭物流服务提供商。

目前湖北国资委持有湖北能源33.22%股份，长江电力持股28.42%。

湖北能源自去年11月中开始停牌，上一交易日收在6.43元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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