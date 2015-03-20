中国个股：湖北能源有望获三峡集团50亿元注资，并与陕煤合作建电厂

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月20日 - 停牌四个月的湖北能源集团股份有限公司 周五公告称，中国长江三峡集团有意通过定向增发形式，向湖北能源注资50亿元人民币，再加上三峡集团子公司长江电力 原有持股，三峡集团将取代湖北省国资委，成为湖北能源第一大股东。
湖北能源、三峡集团和陕煤集团还将在多个项目上展开合作，包括煤制气项目和燃煤电厂项目。陕煤集团还将增资湖北能源旗全资子公司湖北煤炭投资开发公司，后者将成为陕煤在湖北的唯一煤炭销售平台。
湖北省国资委此次虽然让出第一大股东位置，但通过引入三峡集团，获得丰富的资金和资源来做大湖北能源，并夯实了该省的能源保障平台。
公告指出，拟通过定向增发，由三峡集团独家对湖北能源增资50亿元，后续根据湖北能源发展需要再次增资，同时吸纳社会资本增资。在第一步增资完成后，湖北能源将成为三峡集团从事火电、煤炭、油气、中小水电及湖北省内核电、新能源开发的业务发展平台，三峡集团计划将旗下中小水电、湖北省内风电及湖北银行股权等整合到湖北能源。
在项目合作上，三峡集团、陕煤集团和湖北能源三方计划在湖北荆州合资建设煤制气项目和拥有两台100万千瓦机组的燃煤电厂，三方出资比例分别为35%、35%、30%。煤制气项目总投资约285亿元，计划建设期三年。
陕煤集团和湖北能源计划向湖北煤投增资，增资后双方股权各半。增资完成后，自今年起陕煤集团将按供应其子公司价格，供应湖北煤投1,500-2,000万吨优质煤炭。湖北煤投将作为陕煤集团在湖北乃至华中地区的总经销商，负责动态承接政府煤炭应急储备，建立、培育区域性煤炭交易市场，成为华中区域大型现代煤炭物流服务提供商。
目前湖北国资委持有湖北能源33.22%股份，长江电力持股28.42%。
湖北能源自去年11月中开始停牌，上一交易日收在6.43元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率