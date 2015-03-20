投行观点：汇丰独唱反调看好欧元，预估2017年至1.20美元

路透伦敦3月19日 - 汇丰控股(HSBC)无视于市场一边倒唱衰欧元的声浪，周四将2017年底时欧元汇率预估调升至1.20美元，称美元飞涨行情已近尾声。

汇丰唱反调逆势看好欧元，此前许多大型银行则大砍对欧元的预估，预测欧元兑美元将跌破平价水平，甚至可能创下纪录新低。

汇丰全球汇市策略主管David Bloom表示，该行看好欧元的原因在于：欧元贬值的速度、市场一边倒作空欧元的仓位、汇率估值过度，以及美元强势开始对全球经济产生负面效应且令美国官员不安的迹象。

“(作空欧元)是个很棒的派对，但我们的舞已经跳到大门附近了。享受了一段美妙时光，只是曲终人散的时候到了，”他表示，“面对大多数，反其道而行实在很难...但所有人都已经走得太快太远了。”

汇丰表示，欧元明年料升至1.10美元，高于之前预估的1.05美元，然后在2017年某个时间上扬至1.20美元。

“目前为止美元的强劲走势颇有建设性，有利于全球经济，因为这可以让其他国家输出通缩。但今后的效果将不会那么明显了，”Bloom表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)