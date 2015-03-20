长江期货：郑商所动力煤期价仍有下行空间

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月20日的《期货日报》：
自去年12月底开始，动力煤结束上涨态势，步入下跌通道。截至3月下旬，港口累计跌幅约60元/吨，动力煤期货1505合约价格已经跌破450元/吨关口，令市场大跌眼镜。尽管秦皇岛动力煤（Q5500）价格已经跌破了2009年金融危机创下的最低点，但从市场预期看，动力煤价格仍有下行空间。
作为周期性需求驱动行业，动力煤价格企稳的根源在于需求端必须超预期好转。从历史走势看，过去5年动力煤价格几轮明显上涨都伴有需求周期性好转。2009年四季度，在固定资产投资大幅增长的带动下，钢铁、火电市场出现较大涨幅，动力煤价格随之跟涨。2011年，动力煤价格上涨同样伴随着生铁、火电两位数增长，并且是在终端需求增幅逐渐加大的背景下形成的。2013、2014年，动力煤市场整体低迷，但持续回升的季节性需求带动其价格出现阶段性反弹。
不过，从目前的下游细分市场看，无论是整体刚性需求，还是季节性需求，都不足以成为动力煤价格上涨的基础。首先，在经济下行的背景下，用电量出现继2014年8月以来的首次下滑；其次，房地产市场经济数据持续恶化，经济下行压力不减；最后，1—2月国内粗钢产量累计同比下滑1.5%，为2011年以来首次下滑。因此，从下游及终端市场看，动力煤价格企稳的时间窗口还未来临。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率