长江期货：郑商所动力煤期价仍有下行空间

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

自去年12月底开始，动力煤结束上涨态势，步入下跌通道。截至3月下旬，港口累计跌幅约60元/吨，动力煤期货1505合约价格已经跌破450元/吨关口，令市场大跌眼镜。尽管秦皇岛动力煤（Q5500）价格已经跌破了2009年金融危机创下的最低点，但从市场预期看，动力煤价格仍有下行空间。

作为周期性需求驱动行业，动力煤价格企稳的根源在于需求端必须超预期好转。从历史走势看，过去5年动力煤价格几轮明显上涨都伴有需求周期性好转。2009年四季度，在固定资产投资大幅增长的带动下，钢铁、火电市场出现较大涨幅，动力煤价格随之跟涨。2011年，动力煤价格上涨同样伴随着生铁、火电两位数增长，并且是在终端需求增幅逐渐加大的背景下形成的。2013、2014年，动力煤市场整体低迷，但持续回升的季节性需求带动其价格出现阶段性反弹。

不过，从目前的下游细分市场看，无论是整体刚性需求，还是季节性需求，都不足以成为动力煤价格上涨的基础。首先，在经济下行的背景下，用电量出现继2014年8月以来的首次下滑；其次，房地产市场经济数据持续恶化，经济下行压力不减；最后，1—2月国内粗钢产量累计同比下滑1.5%，为2011年以来首次下滑。因此，从下游及终端市场看，动力煤价格企稳的时间窗口还未来临。(完)

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