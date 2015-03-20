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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:58 BJT

《交易视点》台债多方不追价，等待美债指引方向--永丰金证券

路透台北3月20日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾指标五年期公债104/6周四殖利率大跌。美联储会后声明一如预期删除对升息保持耐心字眼，但市场解读主席叶伦谈话偏鸽派，带动104/6殖利率随美债急跌，惟追价意愿偏低致终场殖利率跌幅略显收敛。多方虽不愿进一步追价，但也不愿在此获利调节部位，后续仍待美债指引进一步方向。

五年券104/6期 成交量215.5亿台币，区间预期在1.00%至1.10%。十年券104/5期 成交量69.5亿台币，区间预期在1.54%-1.64%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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