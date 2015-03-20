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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:00 BJT

安信期货：市场供过于求形势加剧，奠定国产豆市场看跌基调

以下内容节选自3月20日的《期货日报》：

受助于国内油厂大举推行豆粕基差销售合同，以及马棕油“零关税”对豆油的额外溢出提振，春节后，我国沿海油厂压榨利润稳定，开工率大幅提高，大豆库存出现不同幅度的收缩。接下来，马棕油关税恢复在即，豆粕未执行合同量削减，豆类制品的消费缺乏新驱动力，国产豆、进口豆供应压力或将逐渐显现。

失去了2008年以来例行的临储收购政策的保护，春节前国产豆市场补库乏力，节后购销恢复迟缓，目前，国产豆结余量偏大。依据国家粮食局统计，截至2月底，黑龙江、内蒙古等五个大豆主产区各类企业累计收购新季大豆175万吨，比上年同期减少270万吨。相关机构统计，同期黑龙江余粮剩余比例达到65.01%，远高于去年同期的24.96%的水平，这意味着进入3月后待消化的国产豆存量比去年同期高出将近200万吨，而且多数余粮集中在散户手中。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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