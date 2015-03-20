芝加哥期市：供应前景打压大豆期货续跌，周线可能三连跌

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
5月小麦期货 周线上涨逾2%，连续第二周走高。 2014/15年度出货的大豆出口销售量为34.2万吨，创下两个月来第二 低水平。 大豆与玉米期价承压，受南美丰产预期及美国作物需求疲弱的影响。 美国农业部(USDA)周四早上表示，最近一周玉米旧作物出口销售50.2 3万吨，接近市场预估50-70万吨下限。 --------------------------------0037GMT--------------------- -- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 514.00 2.00 +0.39% +0.64% 509 .03 58 CBOT玉米 374.25 0.75 +0.20% -0.13% 388 .38 41 CBOT大豆 961.25 -0.50 -0.05% -0.39% 991 .07 37 CBOT稻米 $10.88 -$0.05 -0.46% -1.54% $10 .74 65 美国原油 $43.94 -$0.02 -0.05% -1.61% $49 .08 28 汇率 欧元/美元 $1.066 $0.000 +0.00% -1.90% 美元/澳元 0.765 0.001 +0.07% -1.56% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/许娜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)