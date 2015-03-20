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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:08 BJT

芝加哥期市：供应前景打压大豆期货续跌，周线可能三连跌

5月小麦期货 周线上涨逾2%，连续第二周走高。
    
    2014/15年度出货的大豆出口销售量为34.2万吨，创下两个月来第二
低水平。
    
    大豆与玉米期价承压，受南美丰产预期及美国作物需求疲弱的影响。
    
    美国农业部(USDA)周四早上表示，最近一周玉米旧作物出口销售50.2
3万吨，接近市场预估50-70万吨下限。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           514.00     2.00  +0.39%    +0.64%     509
.03   58
    CBOT玉米           374.25     0.75  +0.20%    -0.13%     388
.38   41
    CBOT大豆           961.25    -0.50  -0.05%    -0.39%     991
.07   37
    CBOT稻米           $10.88   -$0.05  -0.46%    -1.54%     $10
.74   65
    美国原油           $43.94   -$0.02  -0.05%    -1.61%     $49
.08   28
    汇率
    欧元/美元          $1.066   $0.000  +0.00%    -1.90%
    美元/澳元           0.765    0.001  +0.07%    -1.56%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 张若琪/许娜)
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