欧洲能源：欧盟领导人支持成立能源联盟，遏制俄罗斯的市场支配地位

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透布鲁塞尔3月19日 - 欧盟领导人周四对成立能源联盟的提议表示支持。该联盟是一个电力和天然气单一市场，通过加强成员国之间的联系及提高天然气合约的透明度，遏制俄罗斯在天然气市场的支配地位。
据外交人士称，波兰牵头呼吁成立能源联盟，以结束数十年来天然气供应合同保密的状况；但德国提出了担心，认为这可能导致敏感数据外泄。
但他们也表示，各方承诺将确保商业敏感信息的机密性，这平息了反对之声。
“所有领导人都同意增强天然气市场的透明度，让供应方无法滥用其市场地位来违反欧盟法律并削弱欧盟的能源安全，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周四称。
除了寻求让供应合同细节更加透明之外，欧盟还将力图通过加快铺设成员国之间的新管道来提升欧盟的抗冲击能力。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率