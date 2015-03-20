台湾汇市：台币大致在上日区间，交投偏淡观望下周央行会议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月20日 - 台币兑美元 周五实质交易大致在上日区间，汇银人士表示，韩元盘初小跌但幅度不大，台币早盘大致盘整，实质需求不算多，交投偏淡。
汇银人士指出，台股盘初下跌但幅度也有限，盘初外资买卖美元都有，方向不明。交易人士也说，下周四央行将召开季度理监事会议，目前国际油价走跌，通膨无虑，但台湾也没有通缩问题，因此估计央行会将利率暂时维持在此间的水位。
〞今天股市也小跌而已，很清淡，〞一位小型商银交易人士说。
汇银人士也说，目前市场预估美国联邦储备理事会到年底升息二次、幅度为2码，但是目前金融机构多只预估台湾今年最多年底升息一次，幅度半码。只不过，在今年的通膨率非常缓和的情况之下，央行是不是有必要升息，也还在未定之天。
〞没通膨，房地产价格也跌了，实在看不出来央行为何要升息？〞另一位小型商银交易人士说。
台湾央行26日(下周四)将召开季度理监事会议，金融市场预估本次利率连15季度维持不变在1.875%。
本地时间1036，韩元 盘初1,120.9，上日收在1,117.2。同时间，台股 跌0.12%报9,725.44点。
市场人士预估，今日台币实质交易将在31.400-31.550间交投。早盘主要交易区间落在31.455-31.472；上交易日区间则在31.377-31.465。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.440/31.465左右，上日纽约盘收在31.445。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.420-31.500
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