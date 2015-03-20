《全球重要经济事件一览表》--3月20日-3月27日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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3月20日(五)
美国迈阿密--美国财长杰克卢参加由大迈阿密商会和迈阿密达德学院主办的对话活动。
美国阿森斯--亚特兰大联储总裁洛克哈特在乔治亚州法律评论研讨会上就货币政策和经济前景发表讲话(1420)。
华盛顿--芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会题为“近零水准货币政策的风险管理”会议上参加小组讨论会(1530)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话(0100)。
柏林--德国央行副总裁Claudia Buch就“金融分裂与宏观审慎管理的角色”发表演说(0800)。
日本--日本央行总裁黑田东彦在日本外国特派员协会发表讲话(0335)。
伦敦--英国副首相克莱格和财政大臣欧思邦参加由小企业联合会组织的会议。
3月23日(一)
巴黎--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在全球独立中心“后危机时代的新政策”会议上发表演讲(0815)。
蒙特内哥罗波德戈里察--欧洲央行执委科尔在庆祝蒙特内哥罗央行、欧盟执委会与欧洲央行合作计划完成的活动中发表演说(1000)。
纽约--美联储副主席费舍尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲(1530)。
3月24日(二)
伦敦--英国央行召开金融政策委员会会议。
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加由“金融城之周”(City Week)主办的国际金融服务论坛，参与主题为“国际货币政策走向及其对全球经济复苏的影响”的小组讨论会(0905)，美国圣路易斯联储总裁布拉德参加同一小组讨论(1005)。
伦敦--“金融城之周”主办国际金融服务论坛(至3月26日)。发言嘉宾包括美国财政部副部长拉斯金、希腊财政部长瓦鲁法基斯等。
悉尼--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对澳洲经济学家就经济前景发表演说(0200)。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加澳洲证券投资委员会(ASIC)2015年年度论坛小组讨论会(0450)。
3月25日(三)
悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0300)。
赫尔辛基--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特参加国际金融服务论坛以“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”为主题的小组讨论(1025)。
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。
加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。
3月26日(四)
中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、前法国财长法兰(Jean-Pierre Raffarin)、中国央行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller以及亚洲开发银行(ADB)副总裁Stephen Groff等人将出席。
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)。
法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就经济与货币政策发表公开演讲(0835)。
底特律--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加教育国际投资大会，谈论货币政策与经济前景(1300)。
伦敦--加拿大央行总裁波洛兹举行记者会(1445)。
3月27日(五)
维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率