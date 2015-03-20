更新版 1-中国债市：10年国债期货首日上市冲高后缩减涨幅，套利盘压制炒新情绪

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 10年国债期货首日上市大幅冲高后缩减涨幅
* 新品种上市炒新心态仍在
* 套利盘入场令炒新情绪降温
* 与五年品种互补，丰富交易策略 (新增市场评论)
路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五首日上市交易，早盘在大幅冲高后涨幅明显收窄。新品种上市炒新心态仍在，不过由于盘初涨幅过大，已明显与现券走势脱节，随着套利盘进入，炒新情绪迅速降温。
市场人士指出，10年国债期货首日交易尚属较为活跃，考虑到期限上的互补性，未来其与五年国债期货一道，将会成为不少机构策略组合的重要组成部分。
“就是当做新品种往上炒吧，(9月合约)冲高到97块多的时候，实际上当时套利收益率很高，因为银行间现货价格也没有上去，套利收益率超过5.5%了，后来套利盘进去了。”上海一券商研究人士称。
北京时间10:20，10年期国债期货主力9月合约 报96.760元人民币，较挂牌基准价涨0.63%，该合约开盘则大涨0.78%，盘初涨幅一度进一步扩大，最高至近1.9%。
上述研究人士谈到，早盘10年国债期货冲高时的套利收益率相比五年国债期货也明显偏高，所以价格回归亦属正常；随着价格调整至96.7元附近，套利收益率也回到5%以下，跟五年期接近，这个位置就相对比较合理了。
他并认为，五年和10年国债期货一个是中期，一个是长期，两个配套起来有很多策略可以做，程序化也可以加上去，未来的交易活跃度应该都不错，可以增加更多盈利机会。
此次上市的10年期国债期货合约交易保证金为合约价值的2%，这一水平高于目前的五年期国债期货；此外10年期国债期货上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。
中金所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。
随后中金所表示，通过公开征求意见，进一步完善了合约及相关细则，将10年期国债期货合约的最小变动价位由征求意见稿中的0.002元调整为0.005元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率