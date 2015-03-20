更新版 1-中国债市：10年国债期货首日上市冲高后缩减涨幅，套利盘压制炒新情绪

* 10年国债期货首日上市大幅冲高后缩减涨幅

* 新品种上市炒新心态仍在

* 套利盘入场令炒新情绪降温

* 与五年品种互补，丰富交易策略 (新增市场评论)

路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五首日上市交易，早盘在大幅冲高后涨幅明显收窄。新品种上市炒新心态仍在，不过由于盘初涨幅过大，已明显与现券走势脱节，随着套利盘进入，炒新情绪迅速降温。

市场人士指出，10年国债期货首日交易尚属较为活跃，考虑到期限上的互补性，未来其与五年国债期货一道，将会成为不少机构策略组合的重要组成部分。

“就是当做新品种往上炒吧，(9月合约)冲高到97块多的时候，实际上当时套利收益率很高，因为银行间现货价格也没有上去，套利收益率超过5.5%了，后来套利盘进去了。”上海一券商研究人士称。

北京时间10:20，10年期国债期货主力9月合约 报96.760元人民币，较挂牌基准价涨0.63%，该合约开盘则大涨0.78%，盘初涨幅一度进一步扩大，最高至近1.9%。

上述研究人士谈到，早盘10年国债期货冲高时的套利收益率相比五年国债期货也明显偏高，所以价格回归亦属正常；随着价格调整至96.7元附近，套利收益率也回到5%以下，跟五年期接近，这个位置就相对比较合理了。

他并认为，五年和10年国债期货一个是中期，一个是长期，两个配套起来有很多策略可以做，程序化也可以加上去，未来的交易活跃度应该都不错，可以增加更多盈利机会。

此次上市的10年期国债期货合约交易保证金为合约价值的2%，这一水平高于目前的五年期国债期货；此外10年期国债期货上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。

中金所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。