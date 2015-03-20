更新版 1-日本央行：政府敦促央行不要急于实现通胀目标--会议记录

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
会议记录显示，“几位委员指出，央行未来继续购买日本公债的可行性值得关注。”
2月央行会议正是在日本公债被抛售期间举行的，持续一个月的抛售使10年期公债收益率(殖利率)自纪录低点0.195%攀升了逾一倍。
引发这波抛售的部分原因是，瑞士央行放弃瑞郎上限后全球金融市场出现震荡，但这也提醒交易商不要对日本公债进行单向押注。
日本央行去年10月扩大刺激举措规模以来一直维持政策不变，当时扩大刺激是为了防止油价重挫以及随之而来的通胀放缓会推迟结束通缩的时间。
两位政府代表参加了日本央行的利率会议，他们没有投票权但可以传达政府对货币政策的看法。(完)
(编译 许娜/王兴亚/秦德兴; 审校 杜明霞/张若琪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率