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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:24 BJT

更新版 1-日本央行：政府敦促央行不要急于实现通胀目标--会议记录

会议记录显示，“几位委员指出，央行未来继续购买日本公债的可行性值得关注。”

2月央行会议正是在日本公债被抛售期间举行的，持续一个月的抛售使10年期公债收益率(殖利率)自纪录低点0.195%攀升了逾一倍。

引发这波抛售的部分原因是，瑞士央行放弃瑞郎上限后全球金融市场出现震荡，但这也提醒交易商不要对日本公债进行单向押注。

日本央行去年10月扩大刺激举措规模以来一直维持政策不变，当时扩大刺激是为了防止油价重挫以及随之而来的通胀放缓会推迟结束通缩的时间。

两位政府代表参加了日本央行的利率会议，他们没有投票权但可以传达政府对货币政策的看法。(完)

(编译 许娜/王兴亚/秦德兴; 审校 杜明霞/张若琪)
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