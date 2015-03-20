欧洲经济：标普警告称，量化宽松无法在长期内刺激欧元区增长

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月19日 - 债信评等机构标准普尔周四表示，除非欧元区解决很多关键问题，否则欧洲央行(ECB)1万亿(兆)欧元的购债计划将无法在较长期内刺激欧元区增长。
标准普尔的首席欧洲主权分析师Moritz Kraemer发布了一篇题为《量化宽松无法使欧元区恢复增长的四点理由》(Four reasons why QE won't restore eurozone growth)的报告。报告列出的四个理由为：人口老龄化、全球化放缓、生产率增长放缓以及高负债带来的低投资。
“除非欧元区现在着手解决多年来一直拖累增长的这些结构性问题，同时应对不断增加的不利因素，否则(让欧元区恢复增长的)希望可能终将破灭。”
“有鉴于此，欧元区的主权评级可能再度面临压力。”
Kraemer还称，虽然欧元区的量化宽松给该地区带来了新的乐观情绪，同时推低了借贷成本和欧元汇率，但此举也存在巨大风险。借贷成本和欧元汇率下降，都会有利于欧元区经济。
“像量化宽松这样的货币政策能在短期内帮助稳定经济，但若导致决策者满足于当前政策，则长期来看可能起到反作用，”Kraemer还说。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。