欧洲经济：标普警告称，量化宽松无法在长期内刺激欧元区增长

路透伦敦3月19日 - 债信评等机构标准普尔周四表示，除非欧元区解决很多关键问题，否则欧洲央行(ECB)1万亿(兆)欧元的购债计划将无法在较长期内刺激欧元区增长。

标准普尔的首席欧洲主权分析师Moritz Kraemer发布了一篇题为《量化宽松无法使欧元区恢复增长的四点理由》(Four reasons why QE won't restore eurozone growth)的报告。报告列出的四个理由为：人口老龄化、全球化放缓、生产率增长放缓以及高负债带来的低投资。

“除非欧元区现在着手解决多年来一直拖累增长的这些结构性问题，同时应对不断增加的不利因素，否则(让欧元区恢复增长的)希望可能终将破灭。”

“有鉴于此，欧元区的主权评级可能再度面临压力。”

Kraemer还称，虽然欧元区的量化宽松给该地区带来了新的乐观情绪，同时推低了借贷成本和欧元汇率，但此举也存在巨大风险。借贷成本和欧元汇率下降，都会有利于欧元区经济。

“像量化宽松这样的货币政策能在短期内帮助稳定经济，但若导致决策者满足于当前政策，则长期来看可能起到反作用，”Kraemer还说。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)