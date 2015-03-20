港报财经评论：息魔来来回回，市场炒作不绝--信报3月20日

息魔来来回回，市场炒作不绝/ 习广思

今年以来市场一直为“息魔”折腾，时而炒通缩，时而炒减息，但只要懂得与“息魔”共舞，一样可以“钱照搵”。昨天凌晨联储局公布的议息声明及主席耶伦在记者会上的言论，其实无甚新意，变的只是市场的情绪。消息公布后，美股大升推动港股及亚股表现，美汇指数一度大跌，欧罗升破1.1水平，之后欧罗回吐，抵销大部分升幅，报1.0676，十分波动。看来在波动市中“搵真银”，仍是今年金融市场的主调。

联储局的议息声明及公开市场委员会对经济、通胀及联邦基金利率的前景都全面调低，调子没有去年12月那次会议般乐观，但这转变只是反映近3个月经济数据的表现，除了就业数据较理想外，其他普遍差于市场预期，比较欧美日3个经济体的经济数据表现与市场预期的落差，正数表示胜预期，负数则差于预期。美国是三地中表现最差的，最好的是欧罗区。汇市侧重炒欧美息差，令美汇指数强势不衰，忽视美国经济放缓。议息声明公布后，欧罗大反扑，欧洲投资者为赚两厘多的息差，一天内汇价损失便输掉了超过一半，可见息差也不是稳赚的。

耶伦在记者会上承认，强美元影响美国出口业，可能拖累经济增长。从联储局的声明及耶伦的言论来看，加息不能急，今年加一次息相信没有问题。在息口问题上，采取逆向思维，会是今年赚钱的策略。今年1月大家担心通缩，2月至3月初担心美国加息，市场在通缩与通胀两边走时，汇市、股市和债市都有不少赚钱机会。金融市场经过昨天大幅波动后，需一些时间平伏下来，再决定后市去向。美国债息走势是一个重要指标。乘大10倍的芝加哥期权交易所10年期孳息走势，议息后跌穿了两厘水平，跌至2月以来的长方形支持区底部及50天移动平均线，未来几天可能在这区域内整固，金融市场以窄幅上落为主。

____________________________________________________________

美元长仓可望重拾强势/ 苏子

联储局议息后，果然如大多数市场人士所估计般剔除了“耐性”的措辞字眼。由于此利好美元的消息早已被市场炒作，加上市场已累积庞大美元长仓，因此，市场大户已有足够诱因炒反市，屠杀实力不足的美元长仓。结果呢，周四凌晨接近IMM期货收市前夕，市场大户突然把美元大手推低，当美汇指数失守97.73的即市支持位后，在10分钟内迅即暴跌至96.63低位才能止跌回升，此跌幅达到1.1%。早前一直呈现大弱势的欧罗兑美元，亦因此自1.0825水平急升至1.1040高位，美元兑日圆亦在失守120心理关口后急跌至119.28水平。

在如此短时间内录得此惊人波幅，已几可肯定是由大量美元长仓的止蚀沽盘所触发。而大户杀完止蚀盘后，价位便开始回复正常，最后收市时美汇指数已显着回升至97.80水平，欧罗兑美元回落至1.0830水平，而美元兑日圆则收复120日圆心理关口，返回120.25日圆水平。估计实力不足的美元看好的投资者经过此重创后，不少会暂时离场，剩下来仍未平仓的反而会在美元急跌时加码建立长仓，而这有利美元可以重拾新的上升浪。美元长仓经过周四凌晨的大屠杀后，相信将很快便可重拾强势。因此，投资者目前宜顺着美元已形成的上升大方向建立仓位。

短线而言，美汇指数若成功守稳在10天平均线阻力以上波动及收市，预料100心理关口将会再次面对严峻考验，一旦顺利破关而上，预料届时欧罗兑美元，将会下破上周1.0461低位，随后朝着“1算”方向迈进；至于美元兑日圆在升越本月10日的122.02日圆高位阻力后，将会挑战2007年6月的124.16日圆高位。留意金价在美元向下暴跌时，并未能一举突破当时的1,175.80美元高位，高位仅见1,174.60美元便乏力再升。即使昨天亚洲市金价曾升越1,175.80高位，可惜升势只属昙花一现，当触及1,177.90美元便已掉头回落乏力挑战1,180美元心理关口。金价这种应升不升的表现，反映市场仍以大淡友的力量主宰着。故相信稍后金价的10天平均线得而复失后，预料会再次明显转弱并下破周三的1,142.60美元低位，进一步下试去年的1,131.15美元低位。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘