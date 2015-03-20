港报财经评论：大行纷调升，腾讯吉利目标价--经济日报3月20日

大行纷调升，腾讯吉利目标价/ 林瑞芬

一如市场预期的联储局议息声明，令环球金融市场暂避震荡劫。恒指昨日续涨1.5%至24,468，国指亦涨1.2%至12,122。联储局议息会后声明删去“对货币政策恢复正常化应有耐心”措辞，但同时下调了经济增长预测，暗示美国不急于现在加息。虽然如此，客观事实是美国经济已在复苏中，年内改变货币政策对市场的震荡炸弹难言已拆除，对美息的回升疑虑还会反覆出现。上周六刊文认为长和 及腾讯 是本周恒指扭转弱势之契机，幸不负所托。腾讯去年业绩符合市场预期，股价昨涨6.7%至145港元。长和及和黄 等强势股亦进帐0.6%及约1%，配合中资蓝筹股，助了恒指轻易重上24,000楼上。

技术上，恒指24,500阻力关口在前，如升穿可明前路；不然，升势还不踏实，市况在期指结算前暗涌未消除。藉腾讯往绩，强化对未来的预期下，券商纷乘机提高目标价，如见附表，大多偏向把中期目标上移至160港元或以上。短期目标而言，腾讯突破上落区已抵量度升幅，认真强势。综合报告，市场调升该股目标的原因，是相信公司仍有增长故事，在腾讯确认其“联合”策略下，提高“微信”及移动QQ效益。再加上集团移动QQ手机钱包及微信支付锁定银行卡用户超过1亿，令互联网生态圈支付量使用量增加，相信网上广告业务仍可增长、微信朋友圈广告亦潜在推高收入等。往绩反映过去，预估未来需要假设，再印证。

另一只市场对其未来假设乐观的，藉往绩已消化不利因素的有吉利汽车 。上月点评过吉利，直指市场已开始憧憬未来改善前景因素。本周公司公布去年度业绩，全年纯利14.3亿人民币，按年减少46%，销售收入减少，加上俄罗斯卢布贬值带来汇兑损失是主因。盈利倒退；不过，吉利昨扬升6.4%，至3.83港元，确有启示，公司盈利增长于今年回正轨的预期性强。

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高增长不再，招行只宜低买/ 余少文

中国内地股市偏软，无阻国企指数重越12,000点，而招商银行 去年盈利增长只有8%，高增长不再，但第四季净息差反弹，如能改善净息差，或可提升今年增速。A股昨日先升后回，在高位整固，沪、深两市成交额维持超过1.1万亿人民币，但美国加息步伐可能较预期慢，刺激恒生指数走高并带动国企指数上升140点或1.2%，收报12,122点，成交额增加至199亿人民币，53%主板H股上升；而红筹指数升7点或0.2%，收报4,471点，成交额73亿人民币。

红筹指数表现差于其他指数，主要是中国移动 去年盈利跌1成兼且差于预期，令股价下跌而拖累指数，而另一盈利差于预期的招行，股价不跌反升1.3%，收报18.74人民币，似乎是整个银行板块上升所带动。只是招行股价虽然上升，但其吸引力不及其他内银股，除非股价出现较大调整，如回落至17人民币，否则宜观望。招行去年收入增长25%，至1,665亿人民币，盈利则上升8%，至559亿人民币，每股盈利2.22人民币，末期息0.67人民币，以昨日收市价计算，息率约4.5厘，但不及半数内银股动辄5至6厘股息。至于招行成本收入比率降至30.4%，但不良贷款率升至1.11%，按年高出0.28%，但跟去年首三季持平，反映第四季质产并没有进一步恶化。

至于招行去年净息差由前年的2.82%降至2.52%，再加上信贷成本上升，都是其盈利增长降至单位数的原因之一；惟按季来看，其第四季净息差2.58%，虽较前年同期的2.79%为低，但较去年第三季升0.22%，或反映银行净息差降幅开始收窄。尽管彭博综合证券商预测，招行今年盈利增长可回升至10%，但中国内地持续减息，管理层都预期今年净息差有压力，其不良贷款额和不良贷款率今年仍有双升空间，或会影响其今年盈利增长未必能达券商预期。另外，中国民航局局长李家祥在两会期间曾表示，中国2,800个县如能做到一个县一个通用机场，将是巨大的拉动基础建设的经济增长点。

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