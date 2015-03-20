港报社评：强美元只能稍缓加息--星岛日报3月20日

美国联邦储备局在议息声明中删除了就加息要「有耐性」的字眼，成功令市场聚焦于日后加息会较迟较慢，避免了市场震荡。

强美元吸引资金涌往美国，有助纾缓联储局收紧银根的震荡，联储局因此可以继续减少购短期债券而增购长债，推低长债息率之余又不愁令短债息率大升，搞活甚受长债息率影响的楼市。踩钢线应付输入通缩

强美元还产生「输入通缩」的效应。经济复苏就业增加，会推动消费和刺激通胀，逼使当局加息降温避免催生泡沫。不过，现在「输入通缩」加上油价大挫，令经济复苏产生通胀的压力得以纾缓。美国失业率下降，消费力上升，联储局反而大幅调低今年通胀预测，相当部分是拜强美元之赐。

联储局主席耶伦眼中的经济「正常状况」，是通胀率2%，薪酬加幅介乎3%至4%。现在联储局估计今年通胀只得0.6%至0.8%，距离目标尚远，联储局就算不再展现「耐性」，都不必急于加息来压抑通胀。

美元持续呈强势，也有不利美国经济的元素，包括削弱美国出口竞争力，以及削弱跨国公司的海外业务表现。此外，如果「进口通缩」完全抵销内需产生的通胀压力，甚至把经济推进通缩周期，恐怕会对美国经济造成重大损害。

美元强势和资金涌美互为因果，有助推迟加息步伐免碍经济增长，这个强势如果过了火位，又会损害经济，因此联储局日后的货币政策，要能够维持一个美元强势「刚刚好」的平衡点，由于市场资金流向不是绝对「听从指挥」，因此很考联储局踏钢线的工夫。

联储局调低了今年的通胀和经济增长预期，令市场憧憬最快也要到今秋才加息，加上内地有关中央「放水」保经济增长的消息，刺激港股昨日气势如虹，地产等息口敏感股大放异彩。不过，美股经前日的亢奋后，昨日开市出现回吐，投资者不得不回复冷静看加息前景。

联储局的估计，是随着能源价格的过渡性影响减少、劳力市场持续改善，通胀中期内会去到目标。港人借钱买楼，供楼却是长期负担，一定会受加息影响，必须计算清楚自己的财政状况，保留足够的加息周转空间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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